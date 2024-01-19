Tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, tefecilik yaparak 16 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
İsparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin tarihi gelmemiş çekleri kırarak vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı.
M.K, H.A.Ç, H.H.B isimli işbirlikçi şahısların tapu devriyle ilgili şüpheliye yardımcı oldukları ve 16 müşteki şahsın taşınır ve taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan R.K, M.K, H.A.Ç, H.H.B. isimli şahısların adli işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., H.A.Ç. ve H.H.B. isimli şahıslar serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.