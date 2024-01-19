19 Oca 2024 - 19:56 - Gündem

Uyuşturucu ve silah operasyonu: 7 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Erbaa ilçesinde ikamet eden 7 şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenledi.