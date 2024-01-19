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Uyuşturucu ve silah operasyonu: 7 tutuklama

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Erbaa ilçesinde ikamet eden 7 şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ve silah operasyonu: 7 tutuklama mask
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Erbaa ilçesinde ikamet eden 7 şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen aramalarda, 787 adet sentetik uyuşturucu hap, 39,24 gram metamfetamin, 0,8 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edilen 10 bin 320 Türk Lirası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kalaşnikof fişeği ve 70 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Yakalanan 7 şahıstan 3’ü tutuklanarak Tokat Kapalı Cezaevi Kurumuna gönderildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"Uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlara aralıksız devam edilecektir"

ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Oca 2024 - 19:56 - Gündem

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