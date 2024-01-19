Uyuşturucu ve silah operasyonu: 7 tutuklama

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Erbaa ilçesinde ikamet eden 7 şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen aramalarda, 787 adet sentetik uyuşturucu hap, 39,24 gram metamfetamin, 0,8 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edilen 10 bin 320 Türk Lirası, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kalaşnikof fişeği ve 70 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Yakalanan 7 şahıstan 3’ü tutuklanarak Tokat Kapalı Cezaevi Kurumuna gönderildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada,
"Uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlara aralıksız devam edilecektir"
ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.