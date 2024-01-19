Tırın çarptığı tabela sürücünün başına isabet etti: Ağır yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kaza, çekicinin park edilirken çarptığı tabela nedeniyle yaşandı. Olayda, sürücü başına isabet eden tabela sonucunda ağır yaralandı.

Kaza, Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki polis uygulama noktası karşısında meydana geldi.

İddiaya göre, 42 FC 440 plakalı çekiciyle seyir halinde olan sürücü Doğan A. (61), aracını sağa çekerek durdu ve indi. Bu sırada aracın yolcusu M.D. (51) direksiyona geçerek çekiciyi kenara çekmek istedi. Manevra sırasında çekici, kaldırımda bulunan bir tabelaya çarptı ve tabela devrildi. Devrilen tabelanın vidası ise Doğan A.'nın başına isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan A., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı