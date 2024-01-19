Kocaeli ve İstanbul'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 6 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, "fuhşa aracılık ve yer temin etme" suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ocak tarihinde Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde 12 mağdur kadın kurtarılırken, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İkametlerde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın, kurtarıldıktan sonra İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Kamuoyuna, olayla ilgili yeni gelişmeler aktıkça bilgi verilecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı