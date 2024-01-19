Gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi: 3 şüpheli gözaltında

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleşen operasyonda, polis ekipleri tarafından iki iş yerine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı elektronik eşya ticareti yapan kişilere karşı gerçekleştirilen operasyonda başarılı bir sonuç elde etti.

Yapılan operasyonda, Babaeski ilçesinde bulunan iş yerlerinde toplamda 18 adet akıllı cep telefonu, 12 adet tuşlu telefon, 5 adet akıllı saat, 10 adet faturasız oyuncu kulaklığı ve 2 adet faturasız bluetooth mikrofon ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, gümrük kaçağı elektronik eşya ticareti yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, adli süreç kapsamında haklarında alınan tedbirler doğrultusunda yargılanacaklar. Kamuoyuna olayla ilgili yeni bilgiler ulaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı