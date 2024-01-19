Çocuk parkında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde, Karşıyaka Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, E.G. ve Y.U. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.U., üzerinde bulunan bıçakla E.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların hemen ihbarı üzerine, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayını gerçekleştiren Y.U., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suç aleti olan bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Detaylı inceleme ve ifadelerin alınmasıyla birlikte olayın sebebini aydınlatmak amacıyla adli süreç devam edecek. Kamuoyuna olayla ilgili yeni gelişmeler aktarıldıkça bilgi verilecektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı