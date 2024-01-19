Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Pazar ve 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen görev alacak.
Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.