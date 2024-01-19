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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı mask
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Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Pazar ve 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da haftanın hakemlerini duyurdu. Buna göre Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen görev alacak.

Süper Lig'de 21. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor, galatasaray

19 Oca 2024 - 18:54 - Spor

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