Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Basri Algil’in taziye adresi: Paşköşkü Mahallesi, İzzettin Doğan Sokak, No: 5, Battalgazi.
45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yılmaz Koç’un taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Katık Sokak, No: 13, Yeşilyurt.
48 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nejlet Doğan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şehit Ekrem Toktamış Sokak, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Sait Erdur’un taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 80, Battalgazi.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Zeki Şahin’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Abacı Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Sipahiuşağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Akyüz’ün taziye adresi: Sipahiuşağı Mahallesi, Arapgir.
86 yaşında vefat eden ve Selvidağ Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Moran’ın taziye adresi: Selvidağ Mahallesi, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığına defnedilen Abuzer Kaya’nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
80 yaşında vefat eden ve Seyituşağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Feride Esenyel’in taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.