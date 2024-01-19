Vatandaşı yoran o borca af mı geliyor? 

27 Aralık 2023 tarihinde başlayan tatilin ardından 16 Ocak 2024 Salı günü yeniden çalışmalara başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bir torba yasa tasarısında yer alan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik af düzenlemesi gündeme geldi. Af düzenlemesi, birikmiş borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adlı torba yasa tasarısında yer alan madde, GSS prim borcu bulunanlara af sağlamayı amaçlıyor. Eğer bu madde yasalaşırsa, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm alacaklardan vazgeçilecek.

Af düzenlemesinden yararlanacak olanlar, 1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu olan vatandaşlar olacak. Bu kapsamda, ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammından tamamen feragat edilecek.

GSS primleri, asgari ücretle orantılı olarak belirlendiği için, bu yılın sonuna kadar ödenecek aylık prim tutarı 600 lira, yıllık prim ise 7 bin 200 lira olarak belirlendi.

Af düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için, teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması gerekiyor. Eğer bu süreç tamamlanırsa, önümüzdeki aydan itibaren milyonlarca vatandaşın GSS prim borçları silinmiş olacak.

Zamanında ödenmeyen GSS prim borçları, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından haciz veya icra yoluyla talep edilebiliyor. Ayrıca GSS prim borcu olan kişilerin, af düzenlemesi öncesinde acil servis haricinde muayene veya tedavi olmaları mümkün olmuyordu. Af düzenlemesiyle birlikte, vatandaşlar bu kısıtlamadan kurtulacak ve GSS prim borçlarından kaynaklanan mali yüklerini azaltabilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi