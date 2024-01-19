- Gündem

Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başlayacağını belirtti. Ancak, Doğu Anadolu'daki illerde kar yağışlarının devam edeceğini bildirdi.

Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat! mask
Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat!
Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Tunceli, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinde kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı, doğu Anadolu bölgesinde bugün kar yağışının devam edeceğini ve bazı diğer bölgelerde de yer yer kuvvetli yağmur olduğunu belirtti.

Şen, aynı zamanda Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağını ifade etti. Batı bölgelerindeki illerde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar, güneydoğu bölgeleri haricinde genel olarak ılıman bir hava bekleyebilirler. Ancak, doğu Anadolu bölgesinde kar yağışları devam edeceği için bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Meteoroloji uzmanı, Orhan Şen, malatya son dakika, elazığ son dakika, Erzincan son dakika, Erzurum son dakika, Iğdır son dakika, tunceli son dakika, Kars son dakika, Van son dakika, bingöl son dakika, Hakkari son dakika, Ardahan son dakika

19 Oca 2024 - 17:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL