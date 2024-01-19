Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat!

Özellikle Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Tunceli, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinde kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı, doğu Anadolu bölgesinde bugün kar yağışının devam edeceğini ve bazı diğer bölgelerde de yer yer kuvvetli yağmur olduğunu belirtti.

Şen, aynı zamanda Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağını ifade etti. Batı bölgelerindeki illerde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar, güneydoğu bölgeleri haricinde genel olarak ılıman bir hava bekleyebilirler. Ancak, doğu Anadolu bölgesinde kar yağışları devam edeceği için bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi