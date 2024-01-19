Malatya Elazığ Erzincan Erzurum Tunceli Kars Iğdır Ardahan Van Bingöl, Hakkari dikkat!

Özellikle Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Tunceli, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinde kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı, doğu Anadolu bölgesinde bugün kar yağışının devam edeceğini ve bazı diğer bölgelerde de yer yer kuvvetli yağmur olduğunu belirtti.
Şen, aynı zamanda Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağını ifade etti. Batı bölgelerindeki illerde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar, güneydoğu bölgeleri haricinde genel olarak ılıman bir hava bekleyebilirler. Ancak, doğu Anadolu bölgesinde kar yağışları devam edeceği için bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.