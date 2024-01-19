Yüzde 5’lik zamma tepkiler büyüyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek olarak verilen yüzde 5 oranındaki zamma tepkiler devam ediyor. Bu zammın kabul edilmez olduğunu ve emekliler arasında eşitlik istediklerini dile getiren Birleşik Emekliler sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, “Gelirleri açlık sınırının dörtte biri kadar olan emekliler için devletin acil önlemler alması gerekmektedir. Malatya ve bölge milletvekillerinin sorunları çözme konusunda bir araya gelmesi ve siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde çözüm arayışına girmeleri önemlidir” dedi.

Emeklilere ek olarak verilen yüzde 5 oranındaki zam tüm emeklilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Önce Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesinin daha sonra da Birleşik Emekliler sendikası Malatya Şubesinin tepkisine neden olan yüzde 5 oranındaki zamda bir düzenlemeye gidilir mi bilinmezken, Birleşik Emekliler sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, bir basın açıklaması düzenleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

TÜİK'in verileri ile ortaya çıkan yüzde 38'lik SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaş artışlarının Bakanlar Kurulu kararı ile +5 puan daha ek ilave zam yapıldığını dile getiren Göktaş, 2024 yılını ‘emekliler yılı’ ilan edildiğini söyledi.

“YAŞADIĞIMIZ SIKINTILARI UNUTMAYACAĞIZ”

Yaşadıkları sıkıntıları unutmayacaklarını dile getiren Göktaş,

“Biz emekliler, bunun bizlerle alay edilmiş gibi müjdeleme yapılmasını üzücü buluyoruz. Biz emekliler, artık oy verirken düştüğümüz durumları ve yaşadığımız sıkıntıları unutmayacağız. Bu mücadelemiz, sadece kendi geleceğimiz için değil, ülkemizdeki diğer emeklilerin de hakkını savunmak içindir. Yoksulluk sınırının 47 bin, asgari ücretin 17 bin 2 lira ve açlık sınırının 14 bin 431 lira olduğu ülkemizde, enflasyonun her geçen gün arttığı bir dönemde en düşük emekli aylığının 10 bin lira olmasını kabul etmiyoruz. Kanunlarla belirlenen bir asgari ücretin altında emekli aylığı olamazken, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar 4 bin ila 6 bin lira arasında bir gelirle mahkum edilmiş durumda. Bu durumun, ‘şükür edin’ telkinleriyle kabul edilmesi adil değildir”

şeklinde konuştu.

“YÜZDE 42.26'LIK ARTIŞ ADALETLİ DEĞİL”

“Devletin çeşitli kademelerinde görev alanlar, 5-6 farklı kurumdan maaş alırken, yeni emekli olan bir memurun emekliden üç-dört kat daha fazla maaş alması kabul edilemez” diyen Göktaş, şunları kaydetti:

“Mültecilere her türlü destek sağlanırken, kendi ülkemizde yıllarca emek verip prim ödemiş emeklilere bu haksızlığın yapılması kabul edilemez. 22 yıllık iktidarınızda en büyük desteği maalesef bu emekliler vermiştir. Ancak artık emeklilere sürekli müjde vermek yerine, 2002 öncesi emeklilerin haklarına ve alım gücüne geri dönülmesini talep ediyoruz. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42.26'lık artış adaletli değildir. Kök maaş hikayesi ile hala 5 bin-6 bin lira maaş alan dul ve yetimlerimize yüzde 100 zam yapılması talebimizdir. Suriyeli, Afgan, Arap, ve Afrikalı mültecilere sağlanan imkanlar göz önüne alındığında, 30-40 yıl emek vermiş prim ödemiş olan emeklilere de adil bir şekilde destek sağlanmalıdır.”

“EMEKLİLER DEVLETE YÜK DEĞİL, BEDELİ PEŞİN ÖDENMİŞ BİR HAKTIR”

Göktaş,

“Hastaneye hasta garantisi verilen yolda, köprü geçiş garantisi verilen süreçte, bizlere de adaletsiz paylaşımın ardından sağlanacak 10 bin lira ile geçim garantisi verilmesini talep ediyoruz. Emekliler devlete yük değil, bedeli peşin ödenmiş bir haktır. 2002 yılında bir emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 45 fazlasıydı. Bu dengenin sağlanmasını talep ediyoruz. Özellikle depremzedeler, dul ve yetim aylığı alanlar, bu kış aylarında dayanılmaz sıkıntı ve yoksulluk içerisindedirler. Gelirleri açlık sınırının dörtte biri kadar olan bu insanlar için devletin acil önlemler alması gerekmektedir. Malatya ve bölge milletvekillerinin sorunları çözme konusunda bir araya gelmesi ve siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde çözüm arayışına girmeleri önemlidir”

ifadesini kullandı.

“ÇABA SARF EDİLMELİ”

İktidar ve muhalefet partilerine çağrıda bulunan Göktaş, taleplerini şöyle sıraladı:

“-En düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalı ve bayram ikramiyesi bir maaş tutarında olmalıdır.

-Depremzedelerin dul ve yetim aylığı alanlarına seyyanen zam yapılmalıdır.

-Emeklilerin öğrencileri, özellikle başka illerde üniversite okuyanlar için karşılıksız burs ve destek almalıdır.

-Emekliler için hastaneye erişimde kolaylık sağlanmalı, randevu sistemi kaldırılmalıdır. Zaten yetersiz olan doktor ve sağlık personeli nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çaba sarf edilmelidir.”

“EŞİTLİK İSTİYORUZ”

Kendilerine sahip çıkılmasını isteyen Götaş,

“Kısacası iktidar ve muhalefetten isteğimiz emekline sahip çıkmalarıdır. Ayrımcılık değil eşitlik istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir hayatı herkes gibi biz de hakkediyoruz, istiyoruz. Emekliler olarak bize reva gördüğünüz hayatı kabul etmiyoruz”

dedi.