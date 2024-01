Oyun bağımlılığı nasıl kontrol altına alınabilir?

Bağımlılık deyince çoğu kişinin aklına sigara ve alkol bağımlılığı gelirken artık birbirinden farklı bağımlılık türleri ortaya çıkmaya başladı. Bu bağımlılıktan türlerinden biri de oyun bağımlılığı özellikle küçük yaştaki çocukları etkisi altına alan oyun bağımlılığı birçok bağımlılık türü gibi kişiye çok ciddi zararlar veriyor. Oyun bağımlılığı hakkında BUSABAH’a konuşan Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Müdür Yardımcısı Bülent Özdemir, ailelere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Bağımlılığın temel anlamının iradeyi kontrol edememe olduğunu kaydeden Özdemir, teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık oyun bağımlılığı gibi bir kavramın da hayatımıza dahil olduğunu belirtti.

“KENDİNİ KAPTIRMA VEYA BIRAKMA DİYEBİLİRİZ”

Oyun bağımlılığı hakkında bir değerlendirmede bulunan Özdemir,

“Birçok bağımlılık gibi oyun bağımlılığı da fizyolojik ihtiyaçlardan olan yeme-içme, istirahat etme gibi veya aile ortamı ile bir yere gitme gibi etkinlikleri bir kenara bırakıp artık tek noktaya, oyun oynama faaliyetine kendini kaptırma veya bırakma diyebiliriz. Zihinsel hazzın ya da kendi normalitesinin sadece o oyun üzerinde iyi olacağını kendini iyi hissedeceğini düşünerek devam etmesi faaliyetini oyun bağımlılığı olarak adlandırabiliriz”

şeklinde konuştu.

“ORTA YOL BULUNABİLİR”

Oyun bağımlılığı ile mücadele noktasında ebeveynlere de büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Özdemir,

“Teknoloji hayatımızın bir parçası, bunun kontrollü ve yerine kullanılması yönünde çocukla iletişim kurabilir ve bu süreçte bir oyun saati belirlenmeli. Çocuğa belirlenen zaman aralığında oyun oynamasının serbest olacağı anlatabilir. Bunu da tabi kendisinin de görüşlerini alarak ve olası bir yanlış veya eksik görüşü düzelterek yani karşı tarafın onayını alarak ancak orta yol bulunabilir. Çocuğunda görüşünü alarak ve bir oyun saati oluşturularak bu süreç kontrollü bir şekilde götürülebilir”

ifadelerine yer verdi.

“OKUL DÖNEMİNDEKİ PROGRAMLARINI BOZMAMALARI GEREKİYOR”

Tatil sürecinde hem öğrencilere hem de ebeveynlere önerilerde bulunan Özdemir,

“Öncelikle okul döneminde olduğu gibi istirahat sürecini bozmadan, gece geç saatlere kadar ayakta olmak yerine vücudun asıl ihtiyacı olan uyku saatinde uyumaları gerekiyor. Rutin okul dönemindeki programlarını bozmamaları gerekiyor. Tabi ki tatil sürecinde boş vakitlerde parka gitme, aile ile birlikte bir takım etkinliklerde bulunma ve arkadaşları ile ortaklaşa oturup sohbet etme gibi etkinlikler yapılabilir. Evde bir sinema veya film izleme ortamı oluşturma gibi faaliyetler yapılabilir. Çocuğun rutin hayat sürecini bozmadan tatil süreci bu şekilde devam ettirebilir”

diye konuştu.

“GÖZ ÖNÜNDE OLMADAN YÜRÜTÜLÜYOR”

Madde bağımlılığı ile ilgili okul çevrelerinde alınan önlemleri yeterli bulduğunu kaydeden Özdemir,

“Burada emniyet kanadı ile olan asayiş faaliyetlerinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ancak olay sadece bir madde kullanıcısının ya da madde satıcısının anında müdahale mantığından çok organize, kolektif bir faaliyetin sürecini takip etmek. Burada görünüşte emniyet sanki bir şey yapmıyormuş, eksik bir şey varmış gibi algılanıyor ama ana esas o işin temeline inmek olduğu için biraz daha göz önünde olmadan yürütülüyor. Emniyetin bu konudaki çalışmalarının yeterli olduğunu, bilinçli ve rutin bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum”

dedi.

Son olarak Malatya’da kullanımı artan kaçak tütün ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Özdemir, “Her durumda kontrolsüz ve denetimsiz olan her istifade ürünü bu gıda içinde geçerli bir tütün ürünü içinde geçerli kontrol dışında olan her ürün kendi başına bir risktir. Bu konuda da kontrol ve denetimin olması her zaman insanların lehinedir” açıklamasında bulundu.