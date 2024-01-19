Mısır Çarşısı da yıkılacak

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya merkezde bulunan Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Sebze ve Meyve Hali ile Balıkçılar ve Kasaplar Pazarı yerle bir olmuştu. Malatya’nın birçok simge mekanı da hasar almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Yenihamam Mahallesi’ne yıkım kararının çıkmasının ardından kayısı satışı yapan esnaflar dükkanlarını boşaltırken şimdi de Mısır Çarşısında faaliyet gösteren esnaflar dükkanlarını boşaltmaya başladılar.
YENİDEN İNŞA EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI
Bu kapsamda depremin ardından Bakırcılar Çarşısının başından Yeni Cami’ye kadar olan alanın yeniden inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bu alanlardan biri de Tarihi Mısır Çarşısı oldu.
BÜYÜKŞEHİR ARKASINDAKİ KONTEYNERLERE TAŞINDILAR
Yıkım faaliyetlerine kısa zaman içerisinde başlanması beklenirken esnaflar ise dükkanlarını boşaltmaya devam ediyorlar. Yenihamam Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve dükkanlarını boşaltan kayısıcı esnafları Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasına konumlandırılan konteynerlere yerleşerek orada hizmet vermeye devam edecekler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.