Mısır Çarşısı da yıkılacak

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya merkezde bulunan Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Sebze ve Meyve Hali ile Balıkçılar ve Kasaplar Pazarı yerle bir olmuştu. Malatya’nın birçok simge mekanı da hasar almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yenihamam Mahallesi’ne yıkım kararının çıkmasının ardından kayısı satışı yapan esnaflar dükkanlarını boşaltırken şimdi de Mısır Çarşısında faaliyet gösteren esnaflar dükkanlarını boşaltmaya başladılar.

YENİDEN İNŞA EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Bu kapsamda depremin ardından Bakırcılar Çarşısının başından Yeni Cami’ye kadar olan alanın yeniden inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bu alanlardan biri de Tarihi Mısır Çarşısı oldu.

BÜYÜKŞEHİR ARKASINDAKİ KONTEYNERLERE TAŞINDILAR

Yıkım faaliyetlerine kısa zaman içerisinde başlanması beklenirken esnaflar ise dükkanlarını boşaltmaya devam ediyorlar. Yenihamam Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve dükkanlarını boşaltan kayısıcı esnafları Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasına konumlandırılan konteynerlere yerleşerek orada hizmet vermeye devam edecekler.