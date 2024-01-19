19 Oca 2024 - 16:30- Gündem G:

Mısır Çarşısı da yıkılacak

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Malatya şehir merkezinde Yeni Camii’nin karşısında bulunan genellikle ayakkabı, yöresel ürünler ve kıyafet satışının yapıldığı, depremlerin ardından ise şehir merkezinde ayakta kalan tek çarşı olan Tarihi Mısır Çarşısı’nın da yıkılmasına karar verildi.

Mısır Çarşısı da yıkılacak mask
Mısır Çarşısı da yıkılacak
Mısır Çarşısı da yıkılacak
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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya merkezde bulunan Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Sebze ve Meyve Hali ile Balıkçılar ve Kasaplar Pazarı yerle bir olmuştu. Malatya’nın birçok simge mekanı da hasar almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yenihamam Mahallesi’ne yıkım kararının çıkmasının ardından kayısı satışı yapan esnaflar dükkanlarını boşaltırken şimdi de Mısır Çarşısında faaliyet gösteren esnaflar dükkanlarını boşaltmaya başladılar.

YENİDEN İNŞA EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI  

Bu kapsamda depremin ardından Bakırcılar Çarşısının başından Yeni Cami’ye kadar olan alanın yeniden inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bu alanlardan biri de Tarihi Mısır Çarşısı oldu.

BÜYÜKŞEHİR ARKASINDAKİ KONTEYNERLERE TAŞINDILAR

Yıkım faaliyetlerine kısa zaman içerisinde başlanması beklenirken esnaflar ise dükkanlarını boşaltmaya devam ediyorlar. Yenihamam Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve dükkanlarını boşaltan kayısıcı esnafları Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasına konumlandırılan konteynerlere yerleşerek orada hizmet vermeye devam edecekler.
 
 
 

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19 Oca 2024 - 16:30 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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