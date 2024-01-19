Minik öğrencilerden takdir toplayan hareket

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da karne heyecanı yaşandı. Kentte faaliyet gösteren bir anaokulunun öğrencileri de bugün karnelerini aldı. Sadece çocukların başarılarına odaklanmayan anaokulu yönetimi ve öğretmenleri, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aileleri ile birlikte düzenlenen karne günü etkinliğine katılan öğrenciler, sevinç dolu bir gün geçirdi. Ayrıca, minik öğrenciler ve velileri, anaokulunun kendilerine verdikleri paraları hasta çocuklara destek olma kararı alarak örnek bir davranış sergiledi. Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler de öğrencilerin bu anlamlı etkinliğini destekleyerek, toplanan parayı ise hasta çocuklara bağışlayacaklarını kaydetti.

Projeyi anlamlı bulduklarını ve emeği geçenlere teşekkür eden velilerden Abdurrahman Kırtepe, ''Bugün çocuklarımızın karnesini almak üze anaokuluna geldik. Çocuklarımızın bu heyecanına ortak olmak, onların gelecekte daha iyi gelmelerini sağlayacak bu okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına çocuklarımızın yanında olmak istedik. Anaokulu tarafından başlatılan bir proje var. Bu proje çerçevesinde hasta çocuklara yine anaokulu tarafından çocuklarımıza harçlık verildi ve verilen bu harçlıkları hasta çocuklara iletilmek üzere kumbaraya atıyoruz. İnşallah, hayırlısı ile yerine ulaşacak ”dedi.

Karne etkinliğine gelen bir başka veli ise ''Anaokulun öğretmenleri ve sahibi çok güzel bir proje başlatmışlar. Çocuklarımıza karne hediyesi olarak vermiş oldukları harçlıkları hasta çocuklar için bağışlıyoruz. Kampanya başlamış biz de katkıda bulunalım, istedik” diye konuştu.

Karne günü ve etkinlik hakkında bilgi veren anaokulu müdürü Asena Karakaşlı da ''Bugün karne etkinliğimiz var. Yarım dönemi bitirdik, çocuklarımızla birlikte bu karne heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda farklı bir organizasyonumuz daha var. çocuklarıma karne hediyesi almak yerine, onlara harçlık vermeyi düşündük. Çocuklar da bu harçlıklarını hasta çocuklara bağışladılar. Bir nebze de olsa, bir damla da olsa hasta çocuklara umut olabilmeyi düşünüyoruz. O yüzden çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı