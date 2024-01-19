Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Elazığ’da düzenlenen asayiş uygulamasında, 51.30 gram metamfetamin ile yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 51.30 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı