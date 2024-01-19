Depremzede öğrenciye karnesini Bakan verdi

2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda karne dağıtım törenleri düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, evde eğitim alan Çankaya Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi depremzede Hasan Buğra Genç'i Bayraktar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Bakan Tekin, Hatay'daki depremde babasını ve iki kardeşini kaybeden, depremin etkisiyle yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle evde eğitim alan Hasan Buğra Genç'e karnesi ve takdir belgesini Hasan Buğra'nın 5 yaşındaki kardeşi Zeynep ile birlikte verdi.
Bakan Tekin, depremden sonra Ankara'da annesi, kız kardeşi, anneannesi, dedesi ve teyzesi ile yaşayan Hasan Buğra Genç ile bir süre sohbet etti. Hasan Buğra Genç'in yaşadığı felakete rağmen takdir belgesi almaya hak kazandığına dikkati çeken Bakan Tekin, başarısından dolayı kendisini tebrik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.