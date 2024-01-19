- Asayiş

Malatya’da kaçak elektronik operasyonu yapıldı

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Malatya’da polis tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı cep telefonları ve elektronik aksesuar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlıya işlem yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.

Malatya’da kaçak elektronik operasyonu yapıldı mask
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Emniyet güçleri doğu illerinden kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine kent merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, N.K.’ya ait araç ile H.A. ve F.A.’nın işyerlerinde arama yaptı.

ZANLILARA İŞLEM YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ

Yapılan aramalarda 110 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 14 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 34 adet kablosuz kulaklık, 4 adet kablosuz telefon mikrofonu, 4 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan zanlılara 5607 SKM’den işlem yapıldığı bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Oca 2024 - 16:21 Malatya- Asayiş

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