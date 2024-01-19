Malatya’da kaçak elektronik operasyonu yapıldı

Emniyet güçleri doğu illerinden kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine kent merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, N.K.’ya ait araç ile H.A. ve F.A.’nın işyerlerinde arama yaptı.
ZANLILARA İŞLEM YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ
Yapılan aramalarda 110 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 14 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 34 adet kablosuz kulaklık, 4 adet kablosuz telefon mikrofonu, 4 adet akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan zanlılara 5607 SKM’den işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.