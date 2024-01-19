19 Oca 2024 - 16:21 - Asayiş

Malatya’da kaçak elektronik operasyonu yapıldı

Malatya’da polis tarafından yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı cep telefonları ve elektronik aksesuar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlıya işlem yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bilgi üzerine harekete geçti.