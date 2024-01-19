Edirne Tekirdağ ve Kırklareli bu habere dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

EDİRNE:

TREDAŞ tarafından Edirne’de planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Mecidiye, Cumhuriyet, Atatürk bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Merkez, Halise Hatun, Muradiye bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk bölgesine, elektrik enerjisi verilemeyecek”

TEKİRDAĞ:

TREDAŞ tarafından Tekirdağ’da planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Yarın 01.00-02.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Velimeşe bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Kırkgöz bölgesine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar bölgesine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Çorlu ilçesine bağlı Merkez bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek”

KIRKLARELİ:

TREDAŞ tarafından Kırklareli ilinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kofçaz ilçesine bağlı Merkez, Yeni, Yeşillik bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek”