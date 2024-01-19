Vali ile öğrenciler arasındaki diyalog tebessüm ettirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eğitim kurumlarının zarar gördüğü Hatay’da büyük emekler sonrası 11 Eylül’de yüz yüze eğitim başlamıştı. Depremin yaralarının sarılmasında önemli bir etken olan eğitim yuvalarının tekrar öğrencilerle buluşması velileri ve öğrencileri sevindirmişti. Eğitim yuvalarının tadilatında, tamiratında ve konteyner okulların hizmete başlaması için çaba sarf eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sömestr tatiline girecek öğrencilere karnelerini dağıttı. Defne ilçesi Aşağıokçular İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Masatlı, öğrencilere sorduğu ‘tatilde ne yapacaksınız’ sorusu karşısında gülümseten cevaplar aldı. Öğrencilerden bir kaçının tatilde uyuyacaklarını söylemeleri Vali Masatlı ve programlara katılanları tebessüm ettirdi. Öte yandan Hatay il genelinde 398 bin öğrenci, bin 100 okulda karne heyecanı yaşadı.

Hatay’da 398 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığını dile getiren Vali Masatlı, “Öncelikli olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bu gün tamamlıyoruz. Asırların felaketini yaşayan bir coğrafyada 11 Eylül tarihiyle başta sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bizler hummalı bir çalışmayla şehrimizde tüm okulların açılması için ciddi bir çaba gösterdik. Afetin vermiş olduğu zarar sadece can kaybıyla sınırlı değildi bunun yanında eğitim tesislerimizde 3’te 1 oranında kullanılamaz hale gelmişti. Buna rağmen biz 11 Eylül’de eğitim öğretime başladık. Şehrimizdeki bu hareketi insanlarımızın eğitime olan ilgisini şöylede anlayabiliyoruz; 5 Şubat itibariyle bizim ilimizde 434 bin öğrencimiz vardı, Haziran ayında okullarımızı kapatırken bu öğrenci sayımız 313 bine düştü. Fakat şuan itibariyle öğrenci sayımız 398 bindir. Bu sevindirici bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı