Mehmet Çınar fidan tesisindeki çalışmaları inceledi

Yeşilyurt Belediyesi bugüne kadar 235 parkı hizmete açtığını, 1 milyon 915 bin 831 metrekarelik yeşil alanı vatandaşların hizmetine sunarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,6’ya yükselttiğini bildirdi.

FİDANLAR ALANLARA DİKİLMEK ÜZERE SAHA EKİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından üretim fidanlığında yapılan çalışmalarda, dikilen ve düzenli bakımları yapılan farklı türlerde binlerce fidan belli olgunluğa eriştiriliyor. Büyüyen fidanlar ihtiyaç duyulan yeşil alanlara dikilmek üzere saha ekiplerine teslim ediliyor. Bu üretim ile aynı zamanda dışarıdan alımlar azaltılarak tasarruf da yapıldığı bildirildi.

Fidanlık alanındaki çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, binlerce fidan ve çiçeği kendi tesislerinde yetiştirerek belediyenin kaynaklarını daha verimli kullandıklarını, aynı zamanda ilçedeki yaşam kalitesini artırdıklarını söyledi.

“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI 5,6’YA YÜKSELTTİK”

Yeşilyurt’a hizmet ederken ‘tüketen değil üreten belediyecilik’ anlayışından ödün vermediklerini sözlerine ekleyen Mehmet Çınar, “Yılın her mevsiminde farklı bir güzelliği ön plana çıkan güzel ilçemizin yaşam seviyesini yükseltmek, parklarımızı ve yeşil alanlarımızı daha konforlu ve güzel bir kimliğe ulaştırmak amacıyla fidanlık alanımızı sürekli yenileyerek park ve bahçe yatırımlarımızın standardını yükseltiyoruz. Ziraat Mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımlar yapılarak yetiştirdiğimiz çiçek ve fidanları park, bahçe ve yeşil alanlarımızda değerlendiriyoruz. Binlerce fidan ve çiçeği kendimiz üreterek tasarruf ediyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. İlçemizi daha yeşil, renkli ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için bugüne kadar 235 parkımızı hizmete sunduk. Bununla birlikte 1 milyon 915 bin 831 metrekarelik yeşil alanı hemşehrilerimizle buluşturup kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,6’ya yükselttik ve bu alanda ki hedeflerimize ulaşma noktasında büyük bir mesafe kat ettik” diye konuştu.

“MEVSİMLİK ÇİÇEK EKİMLERİMİZİN DAHA PLANLI VE SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE İLERLEMESİNİ SAĞLIYOR”

Çınar, konuşmasının devamında Fidanlık Alanının teknik kapasitesini yükseltmek için her türlü desteği verdiklerini ifade ederken şunları söyledi, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün gözetimindeki fidanlık alanımız mevsimlik çiçek ekimlerimizin daha planlı ve sistemli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Ekiplerimiz burada bir yandan fidan ve çiçekleri yeşillendirme çalışmalarına hazırlarken diğer taraftan bu yılın planlamasını da yapmış oluyorlar. Binlerce hatta on binlerce fidan ve çiçeği kendimiz üreterek kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Belediye olarak da tüm hizmet mekânlarımız gibi buranın da yenilenmesi ve güçlenmesi açısından her türlü desteği veriyoruz. Şehrimizin iklimine uygun yeni bitki türlerini yeşillendirme hizmetlerinde kullanılması içinde ekiplerimiz burada çalışmalar yapıyorlar. Fidanlık alanımızda mevsimlik çiçeklerin hazırlanmasının yanı sıra çocuk oyun gruplarımızı da burada muhafaza ediyoruz” dedi.

“35 BİN FARKLI BİTKİ FİDAN VE AĞAÇ ÇEŞİDİ VAR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar çalışmalarda emeği geçen görevlilere de teşekkür ederek, “Park çalışmalarında kullandığımız gerek bitki türlerini ve ağaç fidelerini gerekse de sosyal donatı malzemelerini burada muhafaza ederek, park ve bahçe hizmetlerimizin koordinasyonunu burada yürütmekteyiz. Burada yaklaşık 35 bin farklı bitki, fidan ve ağaç çeşidi var, bunları yaz dönemindeki hizmetlerde kullanmak üzere hazırlıyoruz. Belediye olarak buranın teknik alt yapısını güçlendirmek, daha fazla fidan üretilmesini sağlamak ve hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttığımız ağaç ve fidan türlerinin sayısını artırmak içinde her türlü destek ve olanağı sağlıyoruz. Beylerderesi Şehir Parkı gibi bölgenin en büyük parkı ile bugüne kadar 235 parkı hizmete sunan bir belediye olarak depremden etkilenen hemşehrilerimize yeni yaşam alanları sunmak içinde çalışmalarımızı büyük bir aşk ve sevdayla sürdürmekteyiz. Park ve bahçe yatırımlarımızın başarıyla gerçeğe dönüşmesinde büyük emekleri olan, soğuk sıcak demeden sahada olup, alın teri döken mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüketen değil üreten bir Yeşilyurt olarak hem ilimize hem de ülkemize katkı sağlayamaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

