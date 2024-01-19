Deprem Bölgesinde karne heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı sona erdi. Öğrenciler karnelerini alarak sevinçli bir şekilde 15 gün sürecek yarıyıl tatiline girdiler. Öğrencilerin bu sevinçli günlerin şahitlik etmek isteyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katıldı.
Orduzu Nadire Dernek İlkokulu’nda gerçekleştirilen Karne Dağıtım Törenine Vali Yazıcı’nın yanı sıra Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, öğretmenler ve öğrencilerle aileleri katıldı. Vali Yazıcı, çocuklara iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
“BÜTÜN MİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINI TEBRİK VE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Malatya’da eğitim faaliyetleri aksamadan 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamladıklarını belirten Vali Yazıcı,
“Bugün itibari ile 148 bin 771 öğrencimize karnelerini veriyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. Deprem illerinden olan Malatya’mızda şükürler olsun ki eğitim aksamadan 11 bin 678 öğretmenimiz ile birlikte 871 okulumuzda ilk yarıyı tamamladık. Devam eden inşaatlarımız var mevcut okullarımızda ikili öğretimle ve öğretmen arkadaşlarımızın özel ve üstün gayretleri ile 2023-2024 eğitim öğretim yılını sağlıklı bir şekilde inşallah tamamlayacağız. Deprem koşulları içerisinde öğrencilerimizin normalleşmesi, çocuklarımızın normal yaşamlarına devam edebilmeleri adına tıpkı 6 Şubat’tan önce okullarımızda yapılan tüm etkinliklerin aynı şekilde bu dönemde yapılması için özel gayret gösterdik. Öğretmen arkadaşlarımız, eğitime emek veren bütün Milli Eğitim çalışanlarını tebrik ve teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.
“VALİ AMCALARI OLARAK SADECE BİR RİCAM VAR”
Öğrencilere tatil sürecinde tavsiyelerde bulunan Vali Yazıcı,
“Malatya’nın şartları özel. Bu özel şartlarda her şey normalmiş gibi tıpkı deprem olmamış gibi eğitim hayatına, çocuklarımızın eğitim ve öğretimine normal koşullarda devam etmesini sağladık. Emeği geçen arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Çocuklarımız yoruldular 15 gün dinlenecekler. Vali amcaları olarak sadece bir ricam var lütfen kitap okumayı unutmasınlar. Yaşamın olmazsa olmazı adeta ekmek, yemek ve su gibi kitabında yaşamın olmazsa olmazlarından biri olduğunu hatırlatarak ara tatilde bütün çocuklarımızın en az bir kitap okuması dileğiyle, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum”
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.