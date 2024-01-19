19 Oca 2024 - 12:11 - Eğitim

Deprem Bölgesinde karne heyecanı

Eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılını tamamladıklarını belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bu yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerinin normal koşullarda devam etmesi için özel bir gayret harcadıklarını kaydetti. Tatil sürecinde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Yazıcı, “Öğrencilerimiz 15 gün dinlenecekler ama Vali amcaları olarak sadece bir ricam var lütfen kitap okumayı unutmasınlar” dedi.