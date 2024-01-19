19 Oca 2024 - 11:52- Gündem G:

Bakanlıktan sözleşmeli personel alımı Son gün 25 Ocak

ABONE OL Google News Sayfamız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayımladı.

Bakanlıktan sözleşmeli personel alımı Son gün 25 Ocak mask
Bakanlıktan sözleşmeli personel alımı Son gün 25 Ocak
Bakanlıktan sözleşmeli personel alımı Son gün 25 Ocak
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağını bildirdi.

Adayların tercihlerini 19-25 Ocak tarihleri arasında yapabileceği belirtilen açıklamada, “Tercih işlemleri, 19 Ocak tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan alan KPSS-2024/3 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.

Adaylar, KPSS-2024/3 tercih kılavuzuna ÖSYM tarafından açıklanan internet adresinden erişebilecek.

TERCİH KLAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son dakika, son dakika milli eğitim bakanlığı, son dakika öym, sözleşmeli personel alımı, son dakika sözleşmeli personel alımı, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı, sözleşmeli personel alımı klavuzu, sözleşmeli personel alımı başburu, Milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı başvuru, kpss son dakika, ösym kpss son dakika

19 Oca 2024 - 11:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL