Bakanlıktan sözleşmeli personel alımı Son gün 25 Ocak

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacağını bildirdi.
Adayların tercihlerini 19-25 Ocak tarihleri arasında yapabileceği belirtilen açıklamada, “Tercih işlemleri, 19 Ocak tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 25 Ocak tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan alan KPSS-2024/3 tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir” denildi.
Adaylar, KPSS-2024/3 tercih kılavuzuna ÖSYM tarafından açıklanan internet adresinden erişebilecek.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.