Dikkat Tunceli’de 1 Elazığ’da 4 ilçeye uyarı geldi

DEDAŞ tarafından verilen bilgilere göre bu mahallelere:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi, Moğultay Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecektir”

FEDAŞ Elazığ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. FEDAŞ tarafından verilen bilgilere göre bu mahallelere:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Küplüce Köyü Akyıldız Mezra bölgesine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yemişlik Köyü Yeniköy Mezra bölgesine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yazıbaşı Köyü, Tuna Mahallesi, Çarşı Başı Mahallesi, Çay Başı Mahallesi, Gültepe Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, Paşalar Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecektir”