19 Oca 2024 - 10:40- Gündem G:

Batman karanlığa gömülüyor elektrik kesintisi saatlerce sürecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman karanlığa gömülüyor elektrik kesintisi saatlerce sürecek mask
Batman karanlığa gömülüyor elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Batman karanlığa gömülüyor elektrik kesintisi saatlerce sürecek
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Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Yeni, Sevek, Kayabaşı, Pınarbaşı, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler, Emek, Orta bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı bölgesine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Dereli, Kaynarca, Koçak, Serinköy, Nurlu, Aydınca, Ulaş, Poyraz, Yamanlar, Özler, Ardıç, Becirman, Yemişli, Bağlarbaşı, Akburç, Gökçepınar, Yakıtlı, Kaniya Delava, Güzelöz, Dereiçi, Çalışkan, Arıca, Kutlu, Yakaköy bölgelerine,

Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, Huzur, İluh, Yeşiltepe, Çay, 19 Mayıs, Beşevler bölgelerine,

Yarın 16.30-22.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Girbereşik bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecektir"

 
 

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19 Oca 2024 - 10:40 Batman- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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