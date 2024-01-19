Batman karanlığa gömülüyor elektrik kesintisi saatlerce sürecek

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 08.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Yeni, Sevek, Kayabaşı, Pınarbaşı, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler, Emek, Orta bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 12.30-17.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Dereli, Kaynarca, Koçak, Serinköy, Nurlu, Aydınca, Ulaş, Poyraz, Yamanlar, Özler, Ardıç, Becirman, Yemişli, Bağlarbaşı, Akburç, Gökçepınar, Yakıtlı, Kaniya Delava, Güzelöz, Dereiçi, Çalışkan, Arıca, Kutlu, Yakaköy bölgelerine,
Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, Huzur, İluh, Yeşiltepe, Çay, 19 Mayıs, Beşevler bölgelerine,
Yarın 16.30-22.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Girbereşik bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecektir"
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.