Niğde’ye kritik uyarı geldi

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz, Fatih, Harım, Kale, Sokubaşı mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Bademdere Köyü, Bademli Mevkii bölgesine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Burhan Mahalle’sine,
Bugün 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Alay Beldesine bağlı Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi Cumhuriyet, Saray mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Yeşilgölcük Beldesi Aşağı, Cumhuriyet, Hürriyet mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla bölgesine bağlı Bayağıl Köyü, Doğu, Kemalpaşa mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.