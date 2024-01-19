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Kayseri dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kayseri dikkat mask
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KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan, Çevril mahallelerine,

Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Zile, Karacaören mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı, Hasancı mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas, Ilıca mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyleryukarı Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Hasancı, Kuşçu, Mollahacı, Çevril, Boyacı mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyleryukarı, Mahmudiye, İdris mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Güllüce, Yeni mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Beyleryukarı, Mahmudiye, İdris mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mollahacı, Hasancı mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek."

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19 Oca 2024 - 10:25 Kayseri- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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