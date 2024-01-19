19 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“İPEK ECZANESİ - BATTALGAZİ
İPEK CADDESİ BİM KARŞISI, (KANALBOYU ESENLİK YUKARISI)
24 SAAT AÇIK
ANNEM ECZANESİ - YEŞİLYURT
İSTASYON CADDESİ, İSTASYON CAMİ YANI, KÖMÜR TEVZİ YOLU
24 SAAT AÇIK
CEREN ECZANESİ - YEŞİLYURT
CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ, PAŞAKÖŞKÜ CAMİ YANI, NO: 89
24 SAAT AÇIK
AHSEN ECZANESİ - BATTALGAZİ
ÇEVRE YOLU BATTALGAZİ KAVŞAĞI, SULTANLAR SARAYI KIZ YURDU YANI
24 SAAT AÇIK
BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.