19 Oca 2024 - 10:23- Sağlık G:

19 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“İPEK ECZANESİ - BATTALGAZİ

 İPEK CADDESİ BİM KARŞISI, (KANALBOYU ESENLİK YUKARISI)

24 SAAT AÇIK

ANNEM ECZANESİ - YEŞİLYURT

İSTASYON CADDESİ, İSTASYON CAMİ YANI, KÖMÜR TEVZİ YOLU

24 SAAT AÇIK

CEREN ECZANESİ - YEŞİLYURT

CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ, PAŞAKÖŞKÜ CAMİ YANI, NO: 89

24 SAAT AÇIK

AHSEN ECZANESİ - BATTALGAZİ

ÇEVRE YOLU BATTALGAZİ KAVŞAĞI, SULTANLAR SARAYI KIZ YURDU YANI

24 SAAT AÇIK

BETÜL ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, HASIRCILAR YOLU, OPET DEVAMI

24 SAAT AÇIK”

 
 

# Nöbetçi eczane, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, nöbetçi eczane malatya, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane

19 Oca 2024 - 10:23 Malatya- Sağlık

Muhabir  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL