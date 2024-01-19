Malatya’da kesinti alarmı Saatler sürecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Karaçayır, Kızılhisar, Güzelyurt, Ciritbelen, Mimar Sinan, Yukarıselimli, Güzelyayla, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Kendirli, Cumhuriyet, Samanköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet, Karşıyaka, Yeni, Yuvalı, Suçatı, Polatdere, Eskiköy, Polat, Altıntop, Günedoğru, Kadılı, Topraktepe, Gözene, Karaterzi, Söğüt, Çığlık, Kelhalil, Savaklı, Esentepe, Aydınlar, Elmalı, Kapıdere, Küçüklü, Fındık, Dedeyazı, Yolkoru, Şatıroba, Çömlekoba, Çavuşlu, Beğre, Gürobası, Gövdeli, Doğu, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Dumlu, Salıcık, Haydaroğlu, Yayladam, Deveci, Çanakpınar, Işıklı, Uğurlu, Kozdere, Karaköçek, Aşağısazlıca, Saraylı, Sazlıca, Dikili, Çakmak mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Orduzu mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.