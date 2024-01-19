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Malatya’da kara bulutlar dağılmıyor Bir uyarı daha geldi

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Malatya’da kara bulutlar dağılmıyor Bir uyarı daha geldi mask
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Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 8 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8 derece”

 

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19 Oca 2024 - 10:00 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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