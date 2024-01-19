Bakan Koca uyardı: Hamileler, yaşlılar ve bebekler için dikkat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle merak edilen konuların olduğunu ifade ederek, bazı konulara açıklık getirdi.

“EN SIK GRİP İNFLUENZA, SONRA RSV VE COVİD GÖRÜLÜYOR”

“Solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış söz konusu mu? Şu an hangi virüsler etkin?” sorusuna cevap veren Bakan Fahrettin Koca,

“İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir”

ifadelerine yer verdi.

HAMİLELER, YAŞLILAR VE BEBEKLER İÇİN DİKKAT!

“Üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bu dönemde ne yapılmalı?” sorusuna cevap veren Bakan Koca,

“Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikâyetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız. Bu gibi şikâyetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle kısa sürede geçer. Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var: Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder”

sözlerini kaydetti.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

“Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için ne nelere dikkat edilmeli?” sorusuna Bakan Koca,

“Risk grubundaysak grip aşısı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var: Hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi”

şeklinde cevap verdi.

YOĞUN BAKIMDA DOLULUK ORANI YÜZDE 72

“Hastanelerde yer sıkıntısı var mı?” sorusuna ise Bakan Fahrettin Koca,

“Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama %65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık %72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık %83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak: Covid günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir”

şeklinde cevap verdi.