Malatya Valisi’nden deprem açıklaması

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, saat 23.37’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Vali Ersin Yazıcı,

“Geçmiş Olsun Malatya! Adıyaman Sincik merkezli yaşanılan 4.0 büyüklüğündeki artçı deprem ve ilimizde de hissedilen depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun”

dedi.

AFAD verilerine göre, saat 23.37’de Adıyaman Sincik merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Adıyaman Çelikhan merkezli, 4.1 büyüklüğünde verdi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.