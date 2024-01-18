18 Oca 2024 - 23:39- Gündem G:

Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi

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Son dakika Malatya'da şiddetli bir deprem hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin büyüklüğüne ilişkin verilerin birazdan paylaşılması bekleniyor.

Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi mask
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Son dakika Malatya'da şiddetli bir deprem hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin büyüklüğüne ilişkin verilerin birazdan paylaşılması bekleniyor.

Malatya'da şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 23.37’de Adıyaman Sincik merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Adıyaman Çelikhan merkezli, 4.1 büyüklüğünde verdi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

“SIĞ BİR DEPREMDİ”

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Malatya Yeşilyurt ilâ Adıyaman Çelikhan arasında Pütürge Segmenti’ne yakın kısa tali fay üzerinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sığ bir depremdi. Bölgeye 2.5+ bar stres transferi olmuştu. Artçı bir depremdir endişelenmeyiniz”

yorumu yaptı. 
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18 Oca 2024 - 23:39 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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