Son dakika! Malatya'da deprem hissedildi

Son dakika Malatya'da şiddetli bir deprem hissedildi. Vatandaşlar panik yaşarken depremin büyüklüğüne ilişkin verilerin birazdan paylaşılması bekleniyor.
Malatya'da şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD verilerine göre, saat 23.37’de Adıyaman Sincik merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremi Adıyaman Çelikhan merkezli, 4.1 büyüklüğünde verdi. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.
“SIĞ BİR DEPREMDİ”
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,
“Malatya Yeşilyurt ilâ Adıyaman Çelikhan arasında Pütürge Segmenti’ne yakın kısa tali fay üzerinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sığ bir depremdi. Bölgeye 2.5+ bar stres transferi olmuştu. Artçı bir depremdir endişelenmeyiniz”
yorumu yaptı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.