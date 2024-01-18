Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Son sözü Erdoğan söyledi işte Malatya'nın adayı

AK Parti Belediye Başkan adayları belli oldu. Sosyal medya ve birçok platformlarda bazı isimler ön plana çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak adayları duyurdu. İşte AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18933116/son-sozu-erdogan-soyledi-iste-malatyanin-adayi

Aralarında Malatya’nın da olduğu depremin yıktığı üç ilde değişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde yer alan Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ın adaylarını açıklaması büyük bir heyecana neden oldu. Depremin merkezinde yer alan ve büyük yıkımların yaşandığı bu üç ilde de belediye başkanları yeniden aday gösterilmedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18935456/aralarinda-malatyanin-da-oldugu-depremin-yiktigi-uc-ilde-degisim

Takdir teşekkür alan öğrencilere Cumhurbaşkanı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Başarı Teşvik Programı çerçevesinde öğrencilere verilecek olan karne hediyesi verilecek. Bu müjdeli haberle birlikte, öğrenciler arasında karne almanın yanı sıra başarı elde etmenin de ödüllendirileceği bir dönem başlıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18934272/takdir-tesekkur-alan-ogrencilere-cumhurbaskani-mujdesi

İlk olarak Malatya’da başlayacak Evlilik kredisinde hazırlıklar tamam! Başvurular ne zaman?

AK Parti’nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Peki, başvurular ne zaman başlıyor, şartlar neler, yaş kriteri var mı? İşte tüm merak edilenler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18936445/ilk-olarak-malatyada-baslayacak-evlilik-kredisinde-hazirliklar-tamam-basvurular-ne-zaman

Bir yanda yıkım diğer yanda inşa çalışmaları

Deprem bölgesi Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımları yüzde 82’ye ulaşırken Vali Ersin Yazıcı, şehirdeki yıkımlar ve enkaz kaldırma işlemleri hakkında bilgi aldı. Malatya Valiliği Toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme de Vali Ersin Yazıcı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak’tan yıkımlar ve enkaz kaldırma işlemleri hakkında son bilgileri aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18934553/bir-yanda-yikim-diger-yanda-insa-calismalari

Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay için geçerli Dış kredi alındı! Hedef 2028

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya için 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında 3 ayrı ödeme planı oluşturuldu. Bu yatırımlar özellikle altyapı için yapılacak projeleri içeriyor. Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa için yapılacak 2 ayrı yatırımın toplam proje bedeli ise 5 milyar lira civarında. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18936263/malatya-adiyaman-sanliurfa-ve-hatay-icin-gecerli-dis-kredi-alindi-hedef-2028