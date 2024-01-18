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Alper Gezeravcı cam kenarını kaptı Türkiye bu anlara kilitlendi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, bu gece Türkiye saatiyle 00.49’da canlı olarak izlenebilecek. Alper Gezeravcı'nın uzay aracında cam kenarına yerleşmesi sosyal medyanın diline dolandı. Uzaya çıkacak ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın son sözü “Allahaısmarladık” oldu. Sosyal medya şimdi ise Gezeravcı’nın uzayda söyleyeceği ilk sözünün ne olacağını konuşuyor. Peki, sizce bu söz ne olmalı?

Alper Gezeravcı cam kenarını kaptı Türkiye bu anlara kilitlendi mask
Alper Gezeravcı cam kenarını kaptı Türkiye bu anlara kilitlendi
Alper Gezeravcı cam kenarını kaptı Türkiye bu anlara kilitlendi
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, bu gece Türkiye saatiyle 00.49’da canlı olarak izlenebilecek. Alper Gezeravcı'nın uzay aracında cam kenarına yerleşmesi sosyal medyanın diline dolandı. Uzaya çıkacak ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın son sözü “Allahaısmarladık” oldu. Sosyal medya şimdi ise Gezeravcı’nın uzayda söyleyeceği ilk sözünün ne olacağını konuşuyor. Peki, sizce bu söz ne olmalı?

Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Türk Astronot Alper Gezeravcı ile birlikte İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotların da görev alacağı bu tarihi yolculuğa şahit olmak isteyen vatandaşlar için Burç kavşağındaki Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nin kapıları açık olacak. Bilim merkezinde fırlatma öncesi, 20.00’dan itibaren bilim filmleri gösterimi, tanıtım belgeselleri, söyleşi ve bilgi yarışması gibi bir dizi etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

“TÜRK OLDUĞUNU TÜRKÜM DEMEDEN GÖSTER”

Bu bağlamda astronotların rokete yerleştiği ifade edilirken sosyal medyada dolaşan görsellerde Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın cam kenarında olması herkesin diline dolandı. “Türk olduğunu Türküm demeden göster” gibi sempatik binlerce yorum alan bu gelişme gülümsetti.

Bu arada uzaya çıkacak ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın son sözü “Allahaısmarladık” oldu. Sosyal medya şimdi ise Gezeravcı’nın uzayda söyleyeceği ilk sözünün ne olacağını konuşuyor. Peki, sizce bu söz ne olmalı?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, bu gece Türkiye saatiyle 00.49’da Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nden canlı olarak izlenebilecek.

Fotoğraf SpaceX sosyal medya hesabından alınmıştır.

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18 Oca 2024 - 23:20 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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