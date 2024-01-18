Bu fotoğrafı anlamak için 2 kez bakmak gerekiyor

National Geographic’in her yıl yayınladığı “Yılın Fotoğrafları” herkesin ilgisini çekiyor. En iyi fotoğraflardan biri olduğu ifade edilen bu görseli ise anlamak için 2 kez bakmak, hatta yakınlaştırmak gerekiyor.

Dünyanın dört bir yanından National Geographic fotoğrafçıları tarafından çekilen bir dizi fotoğraf, her yıl en iyiler kategorisinde paylaşılıyor. Bu bağlamda yılın en iyi fotoğraflardan biri olduğu ifade edilen bu görseli anlamak için 2 kez bakmak, hatta yakınlaştırmak gerekiyor.

2022 yılında “yılın fotoğrafı” olarak seçildiği iddia edilen bu görselde ilk bakışta 9 eşek veya atın olduğu zannediliyor. Ancak fotoğrafa dikkatlice bakanlar, burada 9 zebra bulunduğunu anlıyor. Zebraların yere vuran gölgeleri ise yanıltıcı bir görsel oluşturuyor.