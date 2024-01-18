3 adımda WhatsApp hesabınızı güvende tutun

Son günlerde WhatsApp’ta bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar herkesin dilinde. WhatsApp hesabını nasıl güvende tutacağını merak eden kullanıcılar ise araştırmalar yapıyor. İşte 3 adımda güvenliği sağlamanın yolları.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarına hesaplarını güvende tutmaları için bazı tavsiyelerde bulundu.

Kullanıcılarına

“Gizliliğinize büyük önem veriyoruz. Size yardımcı olmamızı kolaylaştırmanızın 3 yolunu burada bulabilirsiniz”

şeklinde bir mesaj atan WhatsApp, hesapları güvende tutmanın yöntemlerini sıraladı.

6 HANELİ DOĞRULAMA KODU NASIL YAPILIR?

Buna göre, ilk olarak kesinlikle 6 haneli doğrulama kodu oluşturun ve bunu hiç kimseyle paylaşmayın. Bunun için WhatsApp’'ta Ayarlar’ı açın. Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir'e dokunun. Belirlediğiniz altı haneli anahtarı girin ve onaylayın.

İkinci olarak, hesabınıza erişiminizi kaybederseniz numaranızı tekrar kaydettirmeniz yeterli. Sizden başka hiç kimse geçmişteki mesajlarınızı göremez.

Üçüncü olarak, her zaman WhatsApp uygulamasının en son sürümünü kullanın. Bu durum hesabınızı daha güvenli bir hale getirecektir.