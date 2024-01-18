Emekli güvenlik korucusu evinde hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde, emekli güvenlik korucusu İsmail E. (51), evinde hayatını kaybetti. İsmail E.'yi hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, İsmail E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail E.'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilmesi bekleniyor. Detaylı soruşturma sonucunda olayın nedeni ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı