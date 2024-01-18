Muş-Bitlis karayolunda kaza: Yaya hayatını kaybetti

Muş-Bitlis karayolunda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 51 yaşındaki Halide Bekem'e otomobil çarptı. Kaza, Muş Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Bekem'e çarparak savurdu. Kazada Bekem hayatını kaybetti.
Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Bekem'in cansız bedeni, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.