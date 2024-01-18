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Muş-Bitlis karayolunda kaza: Yaya hayatını kaybetti

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Muş-Bitlis karayolunda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 51 yaşındaki Halide Bekem'e otomobil çarptı. Kaza, Muş Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Bekem'e çarparak savurdu.

Muş-Bitlis karayolunda kaza: Yaya hayatını kaybetti mask
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Muş-Bitlis karayolunda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 51 yaşındaki Halide Bekem'e otomobil çarptı. Kaza, Muş Devlet Hastanesi civarında meydana geldi. Henüz plakası belirlenemeyen otomobil, Bekem'e çarparak savurdu. Kazada Bekem hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Bekem'in cansız bedeni, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Oca 2024 - 22:08 - Gündem

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