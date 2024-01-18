Bitlis'te heyelan faciası! Ulaşım kapandı!

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pevari ilçesi karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın kapandığı bildirildi. Yaşanan toprak kaymasında herhangi bir can kaybının olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayın ardından ekipler, yolda temizlik çalışmalarına başladı.

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pevari ilçesi arasındaki karayolunda yaşanan heyelan, 54-57. kilometreler arasında meydana geldi. Toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapanırken, olay sırasında yolda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Ekipler, yolun temizlenmesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalara başladı. Heyelanın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin bölgede yoğun çaba harcaması bekleniyor. Olayın ayrıntıları ve yolun ne zaman trafiğe açılacağıyla ilgili güncel bilgiler, yerel otoriteler veya haber kaynakları tarafından paylaşıldığında öğrenilebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı