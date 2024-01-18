Bitlis'te heyelan faciası! Ulaşım kapandı!

Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pevari ilçesi karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın kapandığı bildirildi. Yaşanan toprak kaymasında herhangi bir can kaybının olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayın ardından ekipler, yolda temizlik çalışmalarına başladı.
Bitlis'in Hizan ilçesi ile Siirt'in Pevari ilçesi arasındaki karayolunda yaşanan heyelan, 54-57. kilometreler arasında meydana geldi. Toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapanırken, olay sırasında yolda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
Ekipler, yolun temizlenmesi ve ulaşımın sağlanması için çalışmalara başladı. Heyelanın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin bölgede yoğun çaba harcaması bekleniyor. Olayın ayrıntıları ve yolun ne zaman trafiğe açılacağıyla ilgili güncel bilgiler, yerel otoriteler veya haber kaynakları tarafından paylaşıldığında öğrenilebilir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.