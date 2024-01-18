Kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Diyarbakır istikametine giden kömür yüklü bir tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Tır devrilirken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza sonrasında diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maden Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle kömür poşetlerinin yola savrulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve yaralının durumuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için soruşturmanın tamamlanması beklenmelidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı