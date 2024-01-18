NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde 50 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde yakalanan 52 sokak satıcısından 50'sinin tutuklandığı, 2'sinin hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve devam eden NARKOGÜÇ-44 Operasyonu çerçevesinde 52 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, 50 kişinin tutuklandığı 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararının verildiği bilgisini ekledi.

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ifade eden Bakan yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, “torbacı” olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden “NARKOGÜÇ-44” operasyonunda; gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı