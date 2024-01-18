Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay için geçerli Dış kredi alındı! Hedef 2028

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Malatya’da da yapımı devam eden veya yeni başlanacak olan projelere milyon liralık ödenekler yapılacak.

2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda, Malatya’da belediyeler ve üniversitelerin proje ve yatırımları dahilinde yapılmaya devam eden, yeni başlanacak olan projeler de yer aldı. Bu bağlamda Malatya’da yapılacak deprem çalışmalarına ilişkin bazı ödenekler ise dikkat çekti.

ADIYAMAN, HATAY, MALATYA, ŞANLIURFA İÇİN 7 MİLYAR LİRA YATIRIM

2024 yılı Yatırım Programı’na göre, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar adına Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa için tam 2 milyar 234 milyon 531 bin TL ödenek sağlanacak. Bu yatırım bahsi geçen şehirlerde isale hattı, kentsel altyapı, rehabilitasyon, şebeke yapımları için geçerli olacak. 2023 yılında başlanan bu yatırım çalışmasının projesinin 2028 yılında bitirilmesi bekleniyor. Bu yatırımı ilgilendiren projenin tutarı ise 7 milyar 448 milyon 432 bin TL şeklinde. Ayrıca bu projenin kaynağı dış kredi!

DEPREM SONRASI İYİLEŞME VE YENİDEN İMAR PROJESİ İÇİN 2 MİLYAR LİRA KREDİ

Ayrıca Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa’da Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar projesi için 2 milyar 786 milyon 883 bin TL dış kredi ödemesi yapılacak. Bu kapsamda söz konusu şehirlerde atıksu arıtma tesisi, derin deniz deşarjı, kanalizasyon şebekesi, kentsel altyapı, rehabilitasyon, yağmur suyu şebeke çalışmaları yapılacak. 2023 yılında başlanan bu yatırım çalışmasının projesinin 2028 yılında bitirilmesi bekleniyor. Bu yatırımı ilgilendiren projenin tutarı ise 9 milyar 289 milyon 609 bin TL şeklinde.

KİLİS VE MALATYA’DA BU YIL BAŞLAYACAK

Öte yandan Kilis ile Malatya için Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar projesi kapsamında geri kazanım tesisi, katı atık yönetimi tesisi yapımları için 627 milyon 677 bin TL yatırım ödemesi yapılacak. 2024 yılında başlayacak olan bu yatırım çalışmasının projesinin 2028 yılında bitirilmesi bekleniyor. Projenin toplam tutarı 2 milyar 92 milyon 255 bin TL.