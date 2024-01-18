Uyuşturucu operasyonu: 1011 gram kubbe esrar ele geçirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1011 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon, Muratbeyli Mahallesi'nde düzenlendi.

Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yapılan şok baskında, 1011 gram kubar esrar ve ruhsatsız bir silah bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun ardından yetkililer, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirttiler. Soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı