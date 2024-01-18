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Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi

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Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Adana Demirspor'da Hikmet Karaman dönemi mask
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Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, bir süredir hoca arayışlarını sürdürüyordu. Yapılan görüşmeler neticesinde Adana ekibi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana Demirspor, Hikmet Karaman, Patrick Kluivert, spor, Teknik Direktör

18 Oca 2024 - 20:42 - Spor

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