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Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı mask
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Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D., şehir merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen K.D., Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Oca 2024 - 20:31 - Gündem

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