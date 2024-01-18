Bedensel engelli Esmanur, okuma yazma hayalini gerçekleştirdi

Muş'un Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Esmanur Mengi, Muş Valisi Avni Çakır'ın talimatlarıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğretici Derya Yağmur'un ilgisi ve gayretleri sayesinde okuma yazma öğrendi. Esmanur, yaşadığı zorluklara rağmen hayalini gerçekleştirmek adına Vali Çakır'ın destekleriyle eğitim aldı.

Esmanur Mengi'nin okuma yazma öğrenme isteğini Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz aracılığıyla Vali Çakır'a ileten Mengi, evine gelen öğretmen sayesinde özel eğitimle okuma yazma sürecine başladı. 4 hafta gibi kısa bir sürede başarılı bir şekilde okuma yazma öğrenen Esmanur'u ziyaret eden Vali Avni Çakır, Esmanur'un yazdığı isimleri görünce mutluluğunu ifade etti. Esmanur'a daha hızlı öğrenmesi için tablet ve okuma kitabı hediye eden Vali Çakır, aynı zamanda Esmanur'a başarılar diledi ve engelli bireylerin toplumda daha aktif bir şekilde yer almalarını desteklediklerini belirtti. Esmanur Mengi, öğretmenine duyduğu sevgi ve azmiyle günde 4 saat ders çalışarak hedeflerine ulaştığını ifade etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta öğretici Derya Yağmur da Esmanur'un kısa sürede okuma yazma öğrenmesinin ardında sabır ve inancın büyük rol oynadığını vurgulayarak, Esmanur'un başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Muş Valisi Avni Çakır, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha etkin rol almalarına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, Esmanur'un başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı