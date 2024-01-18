Jandarma operasyonu: 21 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Keçiborlu ilçesi ve çevresinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 58 gram metamfetamin, 27 gram esrar, 13 gram kenevir tohumu, 6 adet suboxun hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i, sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarla halkın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı