Sobadan çıkan yangın evde maddi hasara yol açtı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Çeşme Mahallesi'nde Birol Kurban'ın kiracı olarak oturduğu evde sobadan çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Ev sakinlerinin yangını söndürme çabaları yetersiz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ancak yangın sırasında evde önemli ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni olarak belirtilen sobadan çıkan alevlerin, ev içinde bulunan eşyaları tutuşturması sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Neyse ki olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle oluşan maddi hasarın tam olarak tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı