Uludağ zirvesinde yoğun sis

Uludağ'ın zirvesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle jandarma, kayak pistlerini güvenlik önlemi olarak kapattı. Kış turizminin popüler merkezlerinden biri olan Uludağ'da, ani gelişen sis tatilcilerin planlarını olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı bu dönemde, sisin görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürmesiyle birlikte, jandarma ekipleri olası kazaları önlemek amacıyla kayak pistlerini kapatma kararı aldı.

Vatandaşların güvenliği için alınan bu kararın yanı sıra, jandarma ekipleri kar motorları ile tatilcilere uyarılarda bulunarak, yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Milli Parklar bölgesinden itibaren başlayan sisin sürücüler üzerinde olumsuz etkisi olduğu ve zirveye çıkarken veya inerken yoğun trafik oluştuğu belirtildi. Bu önlemlerle birlikte, Uludağ'da güvenliği sağlamak adına tedbirler alınmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı