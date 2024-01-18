Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen kazada, yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil, tarlaya uçtu. 14 LD 159 plakalı otomobilin sürücüsü Alaaddin C. ve yanındaki yolcu Fatma C., defalarca takla atarak yaralandı.

Kazanın Pelitözü köyü mevkiinde gerçekleştiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yağışın yarattığı kaygan zeminin etkisiyle meydana gelen kazalar, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı